Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Come sempre, la sinistra cerca di nascondere le proprie colpe addossando la responsabilità ad altri, negando anche l'evidenza. Per far passare in secondo piano l'incremento delle risorse alla sanità previsto dalla legge di bilancio, pensano bene di attuare la solita politica del fango - che abbiamo visto anche con le elezioni in Liguria che risultati ha portato - negando anche l'evidenza: neppure una dichiarazione del Garante della concorrenza li ha fatti desistere dall'attaccare il sottosegretario Marcello Gemmato, a cui non può che andare tutta la mia solidarietà". Così il senatore di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, esprime la propria vicinanza al sottosegretario alla salute Marcello Gemmato, nel mirino delle critiche del centrosinistra.

"Mettere nel mirino nonostante tutto il collega Gemmato per accusare il Governo Meloni di voler minare il sistema della sanità pubblica non è il loro unico obiettivo: il vero scopo è quello di cercare di far dimenticare agli italiani i loro anni di governo che hanno portato a tagli alla sanità e alla conseguente crescita delle liste d'attesa. Continuino pure con le loro fake news, l'unica cosa su cui il campo largo si accorda: noi andiamo avanti con la coerenza e la concretezza che ci sono riconosciute, nelle piazze e nelle urne, dagli italiani", conclude De Carlo.