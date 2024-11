Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Chi vuole fare i conti con il dramma della sanità, lasci perdere le calcolatrici e gli studi televisivi e si faccia un giro nel pronto soccorso". Lo scrive su Instagram il leader del M5S Giuseppe Conte, postando un video in cui, oltre alle parole della premier nello studio di Bruno Vespa in difesa di quanto fatto per il Ssn in manovra, il presidente grillino mostra alcuni frammenti di interviste a cittadini e medici nei pronto soccorso che denunciano le difficoltà del sistema.