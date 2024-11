Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Ci rivolgeremo ai presidente delle Camere perché questo scempio istituzionale non vada avanti e se è necessario andremo anche dal presidente della Repubblica, che è il garante ultimo delle istituzioni". Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, nella conferenza stampa 'Quale antimafia' al Senato.

"Il conflitto di interessi non è qui, è in un sottosegretario alla Salute che sta facendo pubblicità, da socio proprietario di una clinica privata, che da lui le file non ci sono, a differenza che nella sanità pubblica. Questo è un conflitto d'interessi tra i tanti che questi forze di maggioranza hanno", conclude Conte.