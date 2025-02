Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Le parole di Zaffini di Fratelli d’Italia contro il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, sono inaccettabili. Un attacco indecente a un ricercatore serio, solo per aver riportato dati oggettivi sulla situazione drammatica delle liste d’attesa nella sanità pubblica. La destra continua a mettere in discussione l’operato di organismi tecnico-scientifici, e questa volta tocca alla GIMBE, colpevole di raccontare una realtà che smonta la loro propaganda. Esprimo la mia solidarietà a Nino Cartabellotta: il governo si assuma le proprie responsabilità invece di attaccare chi denuncia le sue inadempienze. La destra smetta di intimidire scienziati e ricercatori: la loro propaganda antiscientifica è seriamente pericolosa". Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.