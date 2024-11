Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Siamo a fianco dei lavoratori della sanità a partire da medici e infermieri che oggi scioperano per difendere il Ssn. La manovra del governo Meloni opera un ulteriore taglio al finanziamento del fondo per la sanità pubblica riducendolo allo 6,05% del Pil". Lo dice il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia.

"Siamo allo stanziamento più basso degli ultimi anni la cui prima conseguenza sarà il taglio dei servizi, con pronto soccorsi al collasso, liste d’attesa ancora più lunghe, nessuna nuova assunzione di personale e la strada spianata alla privatizzazione. Noi ci opponiamo ad una sanità a disposizione dei più abbienti e per questo, con le altre opposizioni, abbiamo presentato un emendamento alla Legge di Bilancio, che prevede un finanziamento annuo di 5,5 mld al Ssn per assumere altro personale sanitario, aumentare le retribuzioni, superare il tetto delle liste d’attesa".

"Come annunciato oggi da Elly Schlein ci mobiliteremo nelle prossime settimane confrontandoci con i cittadini e ascoltando i professionisti che tutti i giorni lavorano nel Ssn: saremo negli ospedali e nei presidi sanitari per dialogare con le comunita' locali e con gli operatori”.