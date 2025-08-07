

Roma, 5 ago. (Adnkronos Salute) - Al via il reclutamento di pediatri di famiglia per avviare un'ampia indagine epidemiologica nazionale che ha l'obiettivo di identificare precocemente i sintomi ansiosi nei bambini di età compresa tra 3 e 9 anni. La Società italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps) ha infatti avviato il progetto Calm (Children’s Anxiety Listening & Management) e inviato ai propri iscritti l'invito a compilare un breve questionario anonimo sulla presenza di sintomi ansiosi nel piccolo paziente.

La raccolta dati - si legge nella lettera d'invito ai pediatri - terminerà il 10 ottobre. I risultati saranno utilizzati esclusivamente a fini scientifici e saranno presentati in occasione del Congresso nazionale Sipps di Napoli, in calendario dal 23 al 26 ottobre.

