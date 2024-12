PHOTO





Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute) - “L’impegno della biofarmaceutica è qualcosa di cui siamo molto orgogliosi in Danimarca e siamo convinti si debba continuare a lavorare per la prosperità della società, incoraggiando gli investimenti in nuovi trattamenti che aiutino le persone. Dobbiamo sostenere le partnership con il sistema sanitario. Ho lavorato con questa azienda per molti anni e abbiamo collaborato per portare avanti l'agenda della salute. Sono entusiasta di continuare questa collaborazione anche in Italia”. Sono le parole di Peter Taksoe-Jensen, ambasciatore di Danimarca in Italia, onorato di partecipare all'evento ‘La salute parte dal cervello. Le neuroscienze in Italia: passato, presente e futuro’ , oggi a Roma, e organizzato da Lundbeck Italia, azienda biofarmaceutica danese specializzata nelle neuroscienze, per i 30 anni di attività e impegno nel nostro Paese.

"Si tratta di una delle aziende danesi che più apprezzo - aggiunge - Impegnata nelle neuroscienze in oltre 50 Paesi nel mondo, ha sviluppato alcune delle più importanti e diffuse terapie per malattie del cervello e investe da sempre in molte partnership per promuovere la salute del cervello e, di conseguenza, la salute in generale”.