

Roma, 12 set (Adnkronos) - "Giù le mani della destra dal Santo che ama tutto il creato. La maggioranza alla Camera ha fatto calendarizzato la legge che istituisce la giornata nazionale di festa in onore del Santo di Assisi: ebbene, se vogliono farlo ritirino il Ddl sulla caccia che consente libertà di sparare alla nostra fauna selvatica". Lo dice la capogruppo di Avs alla Camera Luana Zanella.

"La destra vuole fare una operazione di trasformismo inaccettabile: onorare San Francesco significa conoscere la sua lezione e il suo esempio, la destra al Governo vuole solo usare la sua immagine. Gli ricordiamo che il Santo non aveva la doppietta in spalla, via la proposta Lollobrigida e sosterremo la festa nazionale", aggiunge Zanella.



