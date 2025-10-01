

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "L'istituzione della festa nazionale di San Francesco d’Assisi il 4 ottobre è finalmente realtà. Un risultato importante, raggiunto grazie a Noi Moderati, che in diverse occasioni, alla Camera con Maurizio Lupi e al Senato con Giusy Versace, ha chiesto con una proposta di legge ad hoc di ripristinare questa ricorrenza. Oggi il voto finale all’unanimità in commissione Affari Costituzionali al Senato". Così in una nota congiunta il presidente di Noi moderati Maurizio Lupi e la senatrice Giusy Versace.

"San Francesco, patrono d’Italia, era un uomo di pace, che ha contribuito al progresso non solo spirituale ma anche materiale del nostro Paese. E questo ci consente di dire che il Santo di Assisi, con il suo impegno, incarna esattamente quello che la nostra Costituzione prevede all’articolo 4, che recita: 'ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società’. San Francesco è il Santo della parità e della modernità, con la sua vita ha saputo interpretare valori di solidarietà e rispetto, sempre attento all’ambiente, ai più fragili, agli ultimi. L’approvazione di questa legge rappresenta un bel segnale anche in vista della celebrazione degli 800 anni dalla sua morte, prevista nel 2026", concludono.

