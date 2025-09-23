

Roma, 23 set.-(Adnkronos) - “Povertà, umiltà e dialogo sono i veri punti di riferimento di San Francesco e non sono fatti banali. Se il Parlamento vuole 'ridare dignità' al santo restituendogli la titolarità di patrono d'Italia è necessario essere conseguenti e declinare concretamente l'azione politica. Quando però la politica si fa carico di restituire tale dignità, non dimentichiamoci l'insegnamento che San Francesco ci ha dato soprattutto sul tema ambientale quando oggi parte della maggioranza nega l'importanza vitale della preservazione dell'ambiente e la crisi climatica”. Così Gian Antonio Girelli, deputato e vicepresidente della commissione Covid alla Camera, esprimendo il voto favorevole del Pd all'istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi.

“Come si possono nascondere i temi del lavoro povero, dello sfruttamento, degli immigrati e al contempo commemorare San Francesco come festa nazionale? Come si può parlare di fraternità, dialogo e pace in tempi dove queste parole sembrano aver perso valore? Il principio di minorità invocato da San Francesco è complesso perché chiede addirittura di porsi al di sotto degli altri, esattamente il contrario di quello che assistiamo in un'attualità fatta da presunzione ed esportazione del nostro concetto di democrazia come primi della classe”, conclude.

