Roma, 12 ott (Adnkronos) - "Oggi ricordiamo San Carlo Acutis, giovane testimone di fede a cui sono molto legato. In lui ritroviamo l’ispirazione a riscoprire la bellezza dell’unicità di ogni persona". Lo scrive sui social il presidente della Camera Lorenzo Fontana.
San Carlo Acutis: Fontana, 'ispirazione a riscoprire bellezza persona'
12 ottobre, 2025 • 14:03
Roma, 12 ott (Adnkronos) - "Oggi ricordiamo San Carlo Acutis, giovane testimone di fede a cui sono molto legato. In lui ritroviamo l’ispirazione a riscoprire la bellezza dell’unicità di ogni persona". Lo scrive sui social il presidente della Camera Lorenzo Fontana.