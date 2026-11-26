

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Nel mondo imprenditoriale "stiamo passando da una realtà in cui ‘il grande mangiava il piccolo’ a un paradigma dove ‘il veloce batte il lento’. La Pmi, anche da un punto di vista di modelli organizzativi, può avere un’opportunità. Se internet ha democratizzato l’accesso all’informazione, l’Ai sta democratizzando l’accesso alla tecnologia. Questo cambio di paradigma sta cambiando proprio le regole del gioco globale, tra timori e opportunità. E in questo Sace può stare al fianco delle Pmi aiutandole a trovare le risorse per finanziare questo tipo di investimenti e aiutarle a gestire correttamente i rischi di questo tipo di investimenti". Lo afferma Francesco Salzano, Head of Business Transformation & Innovation Sace, partecipando oggi, a Roma, all’evento ‘Digitale, la trasformazione accelera’ presso il palazzo dell’Informazione per il ciclo di incontri Adnkronos Q&A.

A livello Paese, "supportiamo tutti i grandi progetti di trasformazione infrastrutturale - continua Salzano - Siamo in grado di supportare le grandi iniziative di implementazione di nuovi data center, di centrali elettriche. Sace in questo momento è un po’ al centro di questa trasformazione che rappresenta una grande opportunità per le piccole e medie aziende italiane perché alla fine chi innova moltiplica la capacità di esportare e, quindi, di crescere".

Nel dettaglio, "dal punto di vista di advisory - precisa Salzano - siamo in grado di aiutare le imprese a identificare quelli che sono i mercati a più alto potenziale. Quindi le accompagniamo attraverso una struttura territoriale diffusa sia in Italia che all’estero. Quando c’è la necessità di cominciare il percorso, siamo presenti con un servizio di business matching dove cerchiamo di mettere in contatto i grandi buyer esteri, interessati a prodotti e di soluzioni italiane, con le Pmi. Inoltre, offriamo una serie di soluzioni che aiutano a negoziare nel modo corretto la soluzione commerciale più adatta alle varie esigenze in modo da rendere più concorrenziale l’offerta italiana. Offriamo poi soluzioni di assicurazione del credito dilazionato e altri strumenti evoluti di pagamento, principalmente in termini dilazionati. Aiutiamo le aziende anche a finanziare l’avvio di una commessa favorendo l’accesso al credito, al sistema bancario e a tutti gli strumenti complementari al sistema bancario. Infine - conclude - sugli investimenti, siamo presenti con garanzie finanziarie che consentono l’accesso alla finanza".

