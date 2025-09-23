

Roma, 23 set (Adnkronos) - "Mi piace ricordare questa frase pronunciata da un giovanissimo Carabiniere caduto nell’adempimento del dovere il 23 settembre 1943: 'Se muoio per altri cento, rinasco altre cento volte: Dio è con me e non ho paura!'. A pronunciarla fu Salvo D’Acquisto, Vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri, che sacrificò la sua vita all'età di 22 anni per salvare quella di 22 innocenti". Lo scrive sui social Giorgia Meloni.

"A distanza di 82 anni da quel sacrificio voglio ricordare questo eroe, esempio luminoso di altruismo, simbolo di coraggio e testimone di fede e di amore. Non dimentichiamo", aggiunge la premier.

