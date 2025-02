Milano, 10 feb. (Adnkronos) - Non approvate il salva Milano. E' il nuovo appello, che conta ben 180 firme (dalle precedenti 140), spedito da docenti universitari, giuristi, costituzionalisti, economisti, storici e sociologi ai senatori per chiedere di bloccare una proposta di legge che "è la risposta politica alle indagini giudiziarie sull’urbanistica milanese".

I firmatari si rivolgono ai senatori perché "certi che saprete riflettere sulle conseguenze del vostro voto sulla sorte urbanistica, territoriale, ambientale del Paese e sulle casse dei Comuni italiani".

Diversi i motivi per opporsi al Salva-Milano, in primis perché "è una norma che interviene su inchieste giudiziarie in corso, intralciando il controllo di legalità che la Costituzione affida al potere giudiziario" e "imporrà come legge in tutta Italia la pratica dell’urbanistica seguita a Milano, abrogando le disposizioni che impongono la pianificazione attuativa delle città, togliendo così - si legge nella lettera appello - servizi ai cittadini ed entrate alle casse comunali".