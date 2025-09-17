Roma, 17 set. (Adnkronos) - Il Senato della Repubblica aderisce alle iniziative previste in occasione della 18/ma Giornata nazionale Sla (Sclerosi laterale amiotrofica). La facciata di Palazzo Madama sarà illuminata con il colore verde dal tramonto di domani, giovedì 18 settembre, all'alba del giorno dopo, venerdì 19.
Salute: Senato illuminato per Giornata Sla
17 settembre, 2025 • 10:43
