Roma, 17 set. (Adnkronos) - Il Senato della Repubblica aderisce alle iniziative previste in occasione della 18/ma Giornata nazionale Sla (Sclerosi laterale amiotrofica). La facciata di Palazzo Madama sarà illuminata con il colore verde dal tramonto di domani, giovedì 18 settembre, all'alba del giorno dopo, venerdì 19.