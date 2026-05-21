

Roma, 21 mag. (Adnkronos Salute) - "Con l'allungamento della vita il concetto di risparmio diventa ancora più cruciale, perché gli anni più complicati sono quelli dopo la pensione. Già oggi si registrano dei gap pensionistici per mantenere lo stesso tenore di vita: quanto guadagna oggi una persona e quanto guadagnerà quando raggiungerà la pensione sono aspetti che registrano già un gap. Più sono gli anni da coprire e maggiore diventa in valore assoluto. Di conseguenza, l'allungamento della vita è un fattore molto positivo, ma è necessario far fronte alla longevità anche in termini finanziari". Così Romualdo Guidi, Head of Product and Services di Fineco Bank, intervenendo alla terza edizione del Milan Longevity Summit.

Questo approccio "vale, a maggior ragione, per i giovani, che si troveranno probabilmente ad affrontare un gap pensionistico ancora più ampio - chiarisce Guidi - Si può prevedere che l'inflazione continuerà a crescere. Di conseguenza, soprattutto per la fascia più giovane della popolazione, è molto importante pianificare seriamente i propri risparmi. La buona notizia è il tempo che un giovane ha a disposizione: con una giusta educazione finanziaria e comprensione di questa tipologia di obiettivi, un giovane ha tutte le opportunità per godere serenamente degli anni successivi alla pensione nella longevità che ci auguriamo continui ad aumentare. La longevità è un tema cruciale - conclude - teniamo molto a dare una mano e a fare la nostra parte".

