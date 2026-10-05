

Milano, 5 ott. (Adnkronos) - “Il turismo è industria, perché produce e condivide valore ben oltre il perimetro turistico, attivando le diverse filiere del Made in Italy. Il contributo del turismo sul Pil raddoppia considerando gli effetti indiretti. Il turismo costiero è parte essenziale del settore e dell'Economia del Mare; quest'ultima genera quasi 225 miliardi di euro di valore aggiunto complessivo, pari all’11,4% del Pil, con oltre 1,13 milioni di occupati diretti. Le crociere rappresentano l’intreccio più evidente tra mare, turismo e industria. Nel 2026 i porti italiani movimenteranno 15,4 milioni di crocieristi, con 5.680 accosti in 60 porti: un record storico. L'impatto economico complessivo è di 18,1 miliardi di euro, il più alto in Europa, mentre il contributo al Pil è di 7,3 miliardi, con 113.000 posti di lavoro. La spesa diretta si distribuisce tra 3,4 miliardi di investimenti nei cantieri navali, 2,9 miliardi di acquisti delle compagnie, 1,7 miliardi di spesa di passeggeri ed equipaggi nelle destinazioni e 400 milioni di stipendi. Il valore però va oltre e arriva ai territori: il 64% dei crocieristi pernotta nelle città di scalo, sette su dieci partecipano alle escursioni e il 60% torna nelle destinazioni scoperte a bordo. Il porto è la porta d’ingresso ma il valore cresce quando oltre quella porta trova collegamenti, servizi, imprese e un’offerta qualitativa organizzata. Così cresce la competitività dell’intero settore”. Così Mario Zanetti, Special Advisor di Confindustria per l’Economia del Mare, intervenendo alla presenza del Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, alla ‘XII Conferenza Nazionale sul Turismo Costiero e Marittimo’, organizzata da Federturismo Confindustria con la collaborazione di Confindustria Nautica nell'ambito del 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, in svolgimento presso il nuovo Waterfront di Levante fino al 6 ottobre sotto il pay-off ‘We are made of sea’.

