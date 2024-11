(Adnkronos) - Milano, 27 novembre 2024 – Negli ultimi anni l’innovazione tecnologica ha rivoluzionato i sistemi di pagamento, favorendo il progressivo passaggio dal contante alle soluzioni di pagamento digitale.

Tra le realtà del settore che stanno lavorando in questa direzione c’è ADMIRAL Pay, l’Istituto di pagamento autorizzato da Banca d’Italia appartenente al Gruppo NOVOMATIC Italia.

Gli strumenti di pagamento digitale rappresentano una risorsa importante per la crescita dell'economia, soprattutto per gli esercenti e i consumatori, garantendo numerosi vantaggi in termini di sicurezza, legalità, efficienza, praticità, competitività e rapidità delle transazioni.

Secondo le stime dell’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, i pagamenti digitali in Italia dovrebbero raggiungere i 470 miliardi di euro nel 2024, con una crescita fra il 7% e il 9% rispetto allo scorso anno, toccando solo nel primo semestre dell’anno i 223 miliardi di euro (+8,6% in confronto ai primi sei mesi del 2023). In particolare, oggi quasi 9 pagamenti digitali su 10 sono in modalità contactless (senza contatto), effettuati tramite carta o smartphone attraverso un wallet NFC.

Con 5,2 miliardi di transazioni (+15,6%) e un importo medio di 42,80 euro, i pagamenti digitali sono sempre più utilizzati al posto del contante, anche per acquisti di valore più contenuto. Questi risultati vengono raggiunti perché si è deciso di puntare su innovazione e sicurezza, sviluppando soluzioni in grado di offrire maggiore flessibilità e tutele.

L’obiettivo di ADMIRAL Pay è quello di semplificare le transazioni, portare innovazione nel campo dei pagamenti e garantire i più alti standard di sicurezza. L’azienda ha confermato la sua partecipazione al Salone dei Pagamenti 2024, un evento promosso da ABI (Associazione Bancaria Italiana) e organizzato da ABISERVIZI dedicato alla promozione dell’innovazione dell’industria dei pagamenti.



Dopo il successo dello scorso anno, con oltre 13mila presenze, la IX edizione del Salone dei Pagamenti si preannuncia l’evento di riferimento sulle frontiere dell’innovazione dei pagamenti. Organizzato presso i 10mila metri quadri di spazio espositivo dell’Allianz MiCo della Fiera di Milano, dal 27 al 29 novembre 2024 offrirà la possibilità alle aziende di far conoscere al pubblico e agli operatori del settore le loro innovazioni tecnologiche, proponendo anche una serie di attività formative sull’educazione finanziaria e digitale.

ADMIRAL Pay, in occasione del Salone dei Pagamenti 2024, presenterà alcune offerte innovative, tra cui APay Gaming. Questo strumento digitale consente di accedere alle funzionalità avanzate di un PVR (Portafoglio Virtuale Ricaricabile), rendendo più semplice e flessibile la gestione dei pagamenti online, senza limitazioni di ricarica, anche per coloro che non soddisfano i requisiti tradizionali per aprire un PVR. Una soluzione ideale per tutti coloro che desiderano un servizio pratico, sicuro e accessibile.

APay Pro e APay Smart sono soluzioni B2B pensate per rispondere in modo completo alle esigenze di pagamento e transazione delle aziende, garantendo la piena tracciabilità delle operazioni in conformità con le normative che entreranno in vigore dal 2025. APay Pro, integrato con dispositivi hardware firmati Sunmi, include una vasta gamma di servizi di pagamento e ricarica in un'unica soluzione, ottimizzando la gestione delle richieste dei clienti in modo semplice ed efficiente. D'altra parte, APay Smart è una piattaforma web che offre servizi di pagamento online e utilities a 360°, aiutando anche nella gestione finanziaria dell'attività. Entrambe le soluzioni sono progettate per semplificare e rendere più produttivo il lavoro quotidiano.

Queste soluzioni innovative sono strettamente integrate con gli altri servizi di ADMIRAL Pay, tra cui la nuova appAPay E-Wallet. Si tratta di un portafoglio digitale facile, veloce e sicuro con IBAN associato, che rende la gestione delle proprie finanze ancora più intuitiva. APay E-Wallet consente di effettuare ricariche del conto gioco, trasferimenti di denaro, operazioni di marketplace, notifiche di pagamento, e soprattutto cash-in e cash-out in modo rapido e sicuro.

A questi servizi si aggiunge anche APay Card, una carta di debito abilitata sul circuito internazionale Mastercard dotata di tecnologia contactless per i pagamenti senza contatto. L’offerta di ADMIRAL Pay si completa con APay Station, un dispositivo innovativo pensato per piccoli esercizi, come bar e tabacchi, che consente operazioni PagoPA, prelievo di contanti, cash in, cash out e molto altro ancora, mettendo a disposizione delle attività una base affidabile per i servizi di pagamento che assicura i massimi standard in termini di efficienza e sicurezza.



La partecipazione di ADMIRAL Pay alla nona edizione del Salone dei Pagamenti rafforza la presenza dell’azienda in questo mercato altamente competitivo, proponendosi come partner affidabile e all’avanguardia nel settore dei pagamenti digitali.

Nello specifico, l’offerta di ADMIRAL Pay si rivolge a esercenti (tabaccai, edicolanti, gestori di sale e cartolibrai), chi fa parte delle Grandi Reti convenzionate e gli ambienti di gioco come concessionari e Gaming Hall.

Si tratta di un’opportunità importante per scoprire l’intera gamma di soluzioni firmate ADMIRAL Pay, che offrono risposte concrete per chi desidera sfruttare appieno tutti i vantaggi di diventare un PVR e far crescere il proprio business.

Inoltre, l’azienda investe continuamente molte risorse in ricerca, sviluppo e innovazione, un approccio fondamentale per mantenere l’offerta sempre competitiva e in linea con le esigenze del mercato, ma anche per garantire la piena conformità e sicurezza delle soluzioni proposte da ADMIRAL Pay.

Oltre a puntare sull’innovazione tecnologica l’azienda mantiene un forte legame con il territorio, in linea con la strategia di sostenibilità a 360° del Gruppo NOVOMATIC Italia.

Tra le numerose iniziative sportive sostenute da ADMIRAL Pay ci sono la sponsorizzazione del Rinascita Rimini Basket, storica squadra del territorio con un seguito intergenerazionale, mentre a livello nazionale si distingue come platinum sponsor della Supercoppa Italiana e delle Final Eight della Lega Serie A Italiana di Basket (LBA), nonché con il recente sostegno al mondo degli eSports come title sponsor del team Exeed. Questi impegni contribuiscono al benessere sociale e alla crescita della comunità locale, promuovendo momenti di inclusività e condivisione in linea con i valori del Gruppo.

In questo modo, inoltre, si crea una vera e propria sinergia tra le soluzioni tecnologiche di ADMIRAL Pay e le iniziative sociali sostenute dall’azienda. Un esempio di questo connubio è l’APay Station, un hub per i pagamenti digitali in-store che permette ai clienti degli esercizi commerciali di effettuare in autonomia una serie di operazioni, incluso il prelievo di contanti, un servizio semplice ed efficiente che offre una risposta concreta alla riduzione del numero di sportelli bancari che sta interessando soprattutto i piccoli comuni italiani.

