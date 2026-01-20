

Roma, 20 gen (Adnkronos) - "Vincenzo De Luca di nuovo sindaco di Salerno? E’ il feudalesimo, rappresenta la radiografia e la conclusione di un modo trentennale di intendere le istituzioni e il governo". Lo dice l'europarlamentare del Pd Sandro Ruotolo al Foglio.

"Salerno non è un principato a parte, fa parte dell’Italia e fa parte della Campania. Ma soprattutto fa parte di un’idea che abbiamo di campo largo. Lo abbiamo fatto nelle ultime sei regioni andate al voto, consolidiamo questa prospettiva”, spiega Ruotolo aggiungendo, tra l'altro: "Siamo nella regione del modello Campania, dove abbiamo vinto con Roberto Fico. Siamo nella regione del modello Napoli, dove abbiamo trovato una sintesi con il sindaco Gaetano Manfredi. Perché sottrarre la città di Salerno a questa idea?".



