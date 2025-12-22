

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - “Ancora una donna uccisa per mano dell’uomo che diceva di amarla. La tragica morte di Anna Tagliaferri a Cava de’ Tirreni lascia sgomenti, conferma che quella dei femminicidi è una vera e propria emergenza sociale e che come tale va trattata". Lo afferma Mara Carfagna, segretario di Noi moderati.

"Oggi -aggiunge- piangiamo per Anna e per la sua famiglia, alla quale esprimo tutta la mia vicinanza in questo momento di enorme dolore, ci stringiamo alla madre, rimasta ferita, e all’intera comunità cavese ribadendo che per fermare questa strage occorre innanzitutto una ribellione culturale. Le leggi ci sono, sono state anche rafforzate negli ultimi anni, quella che va sconfitta è la cultura malata del possesso che resiste nonostante ogni norma, ogni condanna sociale. È una battaglia che ci riguarda tutti: la difesa delle donne deve diventare una priorità condivisa, partendo dai più giovani. Ed è il momento che gli uomini facciano un passo avanti, assumendosi la responsabilità di prendere le distanze da ogni modello che vede la donna come una proprietà, come una preda”.

