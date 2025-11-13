

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "In questo Paese l'ascensore sociale si è rotto e dentro si soffoca. Dobbiamo intervenire e la prima grande questione è quella salariale", a partire dalla "proposta unitaria con le altre opposizioni sul salario minimo e finchè la destra di Giorgia Meloni blocca il salario minimo, noi intanto lo approviamo nelle regioni e nei comuni in cui siamo al governo". Lo dice Elly Schlein alla presentazione alla Camera del nuovo numero di Italianieuropei.



