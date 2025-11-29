

Montepulciano, 29 nov. (Adnkronos) - "Siamo favorevoli al salario minimo, ma non può essere l’unica soluzione per il tema lavoro. Non basta, perché il tema del salario è più largo, mette in discussione l’essenza stessa dei diritti". Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, all'incontro Costruire l'alternativa, in corso a Montepulciano.

