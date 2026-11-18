

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - “Il bando Asi Space&Blue nasce da un'idea lanciata tre anni fa: mettere in connessione il dominio spaziale con quello marittimo e le rispettive tecnologie, per creare un nuovo ecosistema, una filiera industriale e favorire il trasferimento tecnologico tra applicazioni che operano in ambienti estremi, come lo spazio e il mondo sottomarino.” Lo ha detto Luca Vincenzo Maria Salamone, direttore generale dell'Agenzia Spaziale Italiana, intervenendo al 4° Forum Space&Blue, dal titolo “Valore e nuovi scenari per l'Italia”, svoltosi a Roma presso il Mimit, durante il quale sono stati presentati il primo Rapporto nazionale Space&Blue, i risultati del bando Asi e la nuova piattaforma Space Blue Underwater Nexus.

“Abbiamo individuato cinque aree tematiche: robotica, cybersecurity, intelligenza artificiale, sensing e monitoraggio, e cloud computing - ha spiegato - La risposta è stata molto importante, con oltre 90 operatori economici coinvolti, tra grandi aziende, Pmi, poli universitari e centri di ricerca. Il successo dell'iniziativa ci ha portato anche a raddoppiare il budget inizialmente previsto”. Il bando ha inoltre permesso di individuare nuove traiettorie tecnologiche per lo sviluppo della filiera integrata tra spazio e mare. Accanto al sostegno alla ricerca e all'innovazione, l'Asi punta ora sulla formazione di professionalità dedicate. “L'iniziativa ha indicato alcune traiettorie tecnologiche sulle quali costruire una nuova filiera capace di connettere questi ambiti - prosegue - Ma è importante che, insieme all'ecosistema industriale, cresca anche un patrimonio di competenze. Per questo stiamo lavorando al lancio di un bando per aprire un master in Space and Blue Economy, con l'obiettivo di sviluppare formazione e professionalità che possano rappresentare un vantaggio per il futuro dell'integrazione tra spazio e mare”.

