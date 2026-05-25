

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - SailGp, il campionato velico più spettacolare al mondo, farà il suo debutto a Roma nel 2027. Il circuito internazionale approderà nella Capitale italiana l’11 e 12 settembre 2027, in un appuntamento che sancirà l’inizio di una partnership triennale con Roma Capitale e la Regione Lazio. Nel corso di due intense giornate di regate ad altissima velocità, gli spettatori potranno vivere la prima edizione dell’Italy Sail Grand Prix | Rome non in un comune campo di regata, ma in un vero e proprio Race Stadium appositamente realizzato al Porto Turistico di Roma e nelle spiagge limitrofe. Per annunciare l’accordo, il Ceo e co-fondatore di SailGP Sir Russell Coutts e i membri del Red Bull Italy SailGP Team hanno tenuto un evento speciale ospitato presso il Museo dell'Ara Pacis, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, tra cui Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, Fabrizio Ghera, Assessore alla Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio, e Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

"Quando io e Larry Ellison abbiamo fondato SailGP - ha detto Russell Coutts - la nostra ambizione era creare una piattaforma sportiva e di intrattenimento capace di andare ben oltre il pubblico della vela. La nostra visione unisce competizioni spettacolari, tecnologia all’avanguardia e ospitalità di livello mondiale nelle città più iconiche del pianeta. Roma, con il suo prestigio e la sua rilevanza internazionale, rappresenta il palcoscenico ideale per amplificare questa visione. L’ingresso di un’altra destinazione d’eccellenza nel nostro calendario dimostra la forza della proposta che SailGP è in grado di offrire a città ospitanti e partner in tutto il mondo. Siamo entusiasti di annunciare un accordo triennale con Roma, mentre continuiamo a far crescere la nostra fanbase e a rafforzare la nostra presenza in Italia. Desideriamo ringraziare tutti i partner che hanno reso possibile questa intesa: Roma Capitale, la Regione Lazio, il Comune di Fiumicino, il Porto Turistico di Roma e naturalmente il Red Bull Italy SailGP Team”.

Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, ha commentato la grande opportunità: “L’arrivo di SailGp a Roma rappresenta un risultato di straordinario valore internazionale per il Lazio. Ospitare una delle competizioni sportive più innovative e spettacolari al mondo rafforza il ruolo della nostra Regione come destinazione di riferimento per i grandi eventi, capace di coniugare sport, turismo, valorizzazione del territorio e sviluppo economico. Il mare è un elemento identitario e strategico per il Lazio, e vedere le acque di Roma trasformarsi nel palcoscenico di un evento globale come SailGp sarà motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità. Questa partnership triennale conferma l’impegno della Regione nell’investire in manifestazioni capaci di creare opportunità, attrarre visitatori da tutto il mondo e promuovere un’immagine moderna, dinamica e internazionale del nostro territorio. Roma offrirà uno scenario unico, dove la bellezza della sua storia e del suo patrimonio si fonderà con l’energia, la tecnologia e lo spettacolo di SailGp. Sarà un evento capace di coinvolgere cittadini, appassionati e nuove generazioni, contribuendo al tempo stesso a diffondere una cultura dello sport sempre più aperta all’innovazione e alla sostenibilità. Desidero ringraziare tutti i partner istituzionali e organizzativi che hanno reso possibile questo importante risultato. Siamo pronti ad accogliere, nel 2027, un appuntamento che porterà Roma e il Lazio al centro della scena internazionale".

