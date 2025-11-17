

Mosca, 17 nov. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il suo omologo indiano Subrahmanyam Jaishankar terranno oggi colloqui a Mosca. Lo ha annunciato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, aggiungendo che "l'alto diplomatico russo guiderà la delegazione del suo Paese a una riunione del Consiglio dei Capi di Governo dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai".

"I ministri degli esteri russo e indiano discuteranno della comunicazione politica tra i due paesi, nonché di urgenti questioni bilaterali, regionali e internazionali, tra cui la cooperazione all'interno dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), dei Brics, delle Nazioni Unite e del Gruppo dei 20", ha aggiunto la Zakharova.

