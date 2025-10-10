

Mosca, 10 ott. (Adnkronos) - La Russia potrebbe presto annunciare l'acquisizione di nuove armi, "i test stanno procedendo con successo". Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in una conferenza stampa dopo la sua visita in Tagikistan, aggiungendo che "le armi sono in fase di sviluppo e di sperimentazione". Putin ha sottolineato che, per quanto riguarda la componente intercontinentale, marittima e aerea, l'innovazione e la modernità delle armi russe sono "ad un livello molto alto".

"Le nostre capacità di deterrenza nucleare sono più innovative di quelle di qualsiasi altro Stato dotato di armi nucleari. E la stiamo sviluppando molto attivamente. Ciò che ho annunciato in passato è ancora in fase di sviluppo e lo stiamo perfezionando", ha sottolineato il presidente russo.

