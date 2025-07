Mosca, 30 lug. (Adnkronos) - Le onde di tsunami che hanno colpito la città russa di Severo-Kurilsk, situata nelle Isole Curili, nella parte orientale del Paese tra il Giappone e la penisola di Kamchatka, hanno raggiunto i cinque metri. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Ria, in seguito al potente terremoto che ha colpito la Kamchatka la scorsa notte. In seguito al terremoto, sono stati emessi allarmi tsunami alle Hawaii, in Giappone, in Alaska, nelle Filippine e in Australia.