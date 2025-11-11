

Mosca, 11 nov. (Adnkronos) - Mosca sta preparando contromisure al divieto imposto dall'Unione Europea di rilasciare visti Schengen ai cittadini russi. Lo ha dichiarato ai giornalisti il ​​viceministro degli Esteri russo Dmitry Lyubinsky. "Assolutamente", ha detto, rispondendo a una domanda se Mosca stia preparando misure di ritorsione al divieto di visto. "Qualsiasi misura ostile riceverà una risposta adeguata, non necessariamente reciproca. Pertanto, stiamo analizzando con calma come queste misure funzioneranno nella pratica. A seconda dell'entità della follia dei visti in corso, risponderemo e svilupperemo una nostra politica".

