

Grozny, 27 nov. (Adnkronos) - Un'esplosione si è verificata in una base militare a Grozny, in Cecenia. Lo riportano diversi canali Telegram, secondo cui l'attacco sarebbe stato causato da un drone. La capitale della repubblica russa a maggioranza musulmana del Caucaso settentrionale ospita numerose basi appartenenti ai combattenti ceceni filo-Cremlino.

I kadyroviani (dal nome del presidente ceceno Ramzan Kadyrov, ndr) combattono al fianco della Russia fin dallo scoppio della guerra contro l'Ucraina. A loro volta, volontari ceceni antirussi si sono uniti alla guerra a fianco dell'Ucraina, istituendo diverse formazioni come il Battaglione Dzhokhar Dudayev.

Secondo Crimean Wind, la base colpita nell'attacco ospita il 78° reggimento motorizzato speciale filo-russo, noto anche come Sever-Akhmat. Si tratta del quarto attacco di droni contro la Cecenia segnalato dall'inizio della guerra.

