Mosca, 24 dic. (Adnkronos/Afp) - Un tribunale russo ha condannato un cittadino americano a 15 anni di prigione per "spionaggio". Gene Spector dovrà scontare la pena "in una colonia penale in regime 'severo'", secondo il verdetto riportato dall'agenzia Ria Novosti. Secondo la stessa fonte, l'uomo ha ricevuto anche una multa di 14 milioni di rubli, ovvero circa 134mila euro.