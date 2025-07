Roma, 30 lug. (Adnkronos) - “La lista di proscrizione stilata dal ministero degli Esteri russo dove compaiono i nomi di chi, secondo la follia del Cremlino, sono nemici della Russia, fa gelare il sangue". Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

"Che compaiano i nomi di ministri italiani, tra cui Tajani e Crosetto, e il nostro presidente della Repubblica, rende tutto più intollerabile. Solidarietà al presidente Sergio Mattarella e a tutti coloro che sono stati inseriti in questa lista nera. Tajani dovrebbe convocare immediatamente l’ambasciatore russo e chiedergli cosa vuol dire quella lista, se i nomi indicati saranno oggetto di ritorsioni russe, se Putin cercherà di colpirli come ha fatto con i suoi oppositori. Respingiamo al mittente le minacce di Putin che non ci fanno alcuna paura, ma fanno emergere ancora di più il carattere imperialista dell’invasione dell’Ucraina e l’attitudine sanguinaria di Vladimir Putin, che è il vero nemico del popolo russo”.