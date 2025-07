Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Tutta la mia solidarietà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ai ministri degli Affari esteri e della Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto, per l’inaccettabile inserimento nella lista dei cosiddetti 'russofobi' pubblicata dal ministero degli Esteri russo. Un atto ostile e immotivato che colpisce le massime istituzioni della nostra Repubblica e che respingiamo con fermezza. Come ha giustamente sottolineato anche la senatrice Stefania Craxi in Aula, respingiamo al mittente queste decisioni e ribadiamo l'importanza di mantenere un confronto tra gli Stati basato sul rispetto reciproco e sul dialogo”. Così il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.