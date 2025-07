Roma, 16 lug (Adnkronos) - "Evidentemente Calenda non ha letto il Libro Verde perchè, data la sua esperienza, non confonderebbe una ricostruzione di un possibile scenario con un obiettivo programmatico". Così fonti del Forum politiche industriali del Pd commentano le parole di Calenda sul Libro verde dem.

"Il Pd vuole invece un mercato comune energetico europeo che eviti la frammentazione nazionale, rischio concreto con l'avanzata dei sovranisti. Un mercato unico europeo, è del tutto evidente, che diminuisca i rischi di rapporti nazionali più o meno sotterranei con la Russia e che rafforzi la sovranità strategica europea in materia", aggiungono le stesse fonti.