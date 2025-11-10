

Mosca, 10 nov. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov continua a lavorare attivamente e apparirà in pubblico in occasione di eventi rilevanti. Lo ha detto il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando i resoconti dei media stranieri sulla recente assenza di Lavrov dalla scena pubblica. "Sergey Viktorovich (Lavrov) continua a lavorare, sta lavorando attivamente. Quando ci saranno eventi pubblici appropriati, allora vedrete il ministro", ha detto in una conferenza stampa Peskov, definendo false le notizie diffuse dai media. "Queste notizie sono assolutamente false e non c'è bisogno di prestarvi attenzione. Va tutto bene", ha concluso.

