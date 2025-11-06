

Mosca, 6 nov. (Adnkronos) - La reazione dell'Occidente all'annuncio dei test nucleari di Vladimir Putin è in linea con l'isteria anti-russa. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "Tutto ciò è in linea con l'isteria militarista anti-russa che sta attualmente imperversando nei paesi dell'Europa occidentale", ha affermato, aggiungendo che la stampa occidentale non esita a distorcere il significato delle parole di Putin. "Nonostante tutti i chiarimenti, nonostante le chiare parole del presidente, questa è la continuazione della reazione piuttosto emotiva, eccessivamente emotiva dei media occidentali", ha osservato il portavoce di Putin.

Ieri, il presidente russo Vladimir Putin ha presieduto una riunione del Consiglio di Sicurezza russo. Il ministro della Difesa Andrei Belousov ha dichiarato durante la riunione di ritenere opportuno avviare i preparativi per i test nucleari presso il sito di Novaya Zemlya. Putin ha incaricato il Consiglio di Sicurezza di raccogliere ulteriori informazioni, condurre un'analisi e presentare proposte coordinate sul possibile avvio dei preparativi per i test sulle armi nucleari. Secondo Peskov, Mosca spera che la questione dei test nucleari non influisca sulle relazioni tra Russia e Stati Uniti.

