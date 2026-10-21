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Firenza, 21 ott. (Adnkronos) - Completato il progetto di riqualificazione ecologica dell’Oasi di Gabbianello, sulle sponde del Lago di Bilancino, nel Mugello. L’intervento, sostenuto da Acqua Panna, brand del Gruppo Sanpellegrino, con un investimento di oltre 2 milioni di euro, ha consentito di ampliare del 28% le zone umide e realizzare un nuovo percorso educativo accessibile anche a persone cieche e ipovedenti. Il progetto è stato presentato alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dei rappresentanti delle istituzioni locali.

“La riqualificazione dell’Oasi di Gabbianello è un progetto che ci sta molto a cuore perché significa preservare delle aree preziose per la biodiversità del Mugello e l’abbiamo fatto mettendo a disposizione l’esperienza accumulata nella gestione della tenuta di Acqua Panna - ha dichiarato Ilenia Ruggeri, direttore generale del Gruppo Sanpellegrino - Siamo partiti dall’ascolto delle comunità locali per creare un intervento che realmente rispondesse alle loro esigenze. Lavorando con il Comune di Barberino di Mugello e con i nostri partner scientifici abbiamo ampliato le zone umide e creato degli habitat naturali per anfibi e per uccelli migratori. Il progetto di riqualificazione dell’Oasi di Gabbianello è un esempio concreto del progetto F.O.N.T.E., un programma nato per dare continuità e per dare una visione di lungo termine ai progetti che da anni sviluppiamo con i territori mettendo al centro la tutela dell’acqua e della biodiversità”.

