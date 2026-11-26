

Roma, 25 nov.(Adnkronos) - I grandi player dell'Ai come OpenAi e Anthropic hanno spesso suggerito un rallentamento dello sviluppo dell'Ai. Si può davvero fare? "Fermare o rallentare un processo globale è impossibile". Lo ha detto Francesca Rossi, Ibm Fellow e Global leader for responsible AI and AI governance di Ibm, durante l’evento ‘Digitale, la trasformazione accelera’ presso il palazzo dell’Informazione Adnkronos per il ciclo di incontri Adnkronos Q&a.

Alcuni possono essere d'accordo con un rallentamento nello sviluppo dell'Ai, altri no, ha spiegato. "Rallentare lo sviluppo di nuove capacità significa che questo viene pensato come svincolato dallo sviluppo della governance della tecnologia. Invece secondo me bisogna accelerare ricerca e sviluppo di capacità dell'Ai integrate con la governance". Ci saranno sempre "bad actors" che la usano "in modo negativo, ma con un'integrazione completa della governance, non più esterna al sistema agentico, nessuno dovrebbe poterla usare in modo negativo. Ricordiamo sempre che siamo noi a decidere come sviluppare questa tecnologia".

