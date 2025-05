Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Il risultato del primo turno in Romania rappresenta un segnale chiaro: il popolo rumeno vuole tornare protagonista del proprio destino. Sceglie la sovranità, la libertà, la democrazia. E respinge le logiche di potere che per troppo tempo hanno soffocato la voce dei cittadini. George Simion ha saputo intercettare questa richiesta profonda di cambiamento. Ora si apre una fase decisiva, in vista del ballottaggio. Ma il messaggio politico è già forte: i popoli europei non accettano più l’idea che chi difende l’identità e la sovranità nazionale debba essere considerato un pericoloso anti europeista". Lo afferma Elisabetta Gardini, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"Anche la Romania con questo voto -aggiunge- dimostra che esiste un’altra strada per l’Europa: un’Europa delle nazioni, delle radici, della partecipazione reale. Il tempo dei tecnocrati e delle imposizioni dall’alto è finito. Adesso parlano i popoli".