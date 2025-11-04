

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Esprimo, a nome mio personale e di Fratelli d’Italia Lazio, il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa dell’operaio rimasto vittima del crollo avvenuto ieri a Roma, durante i lavori di ristrutturazione della Torre dei Conti. In questo momento di grande dolore, mi stringo con commozione e rispetto alla sua famiglia, ai colleghi e a quanti hanno vissuto ore di angoscia e speranza". Così in una nota Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia, questore della Camera e coordinatore regionale di FdI Lazio.

"Rivolgo un sincero augurio di pronta guarigione - prosegue - ai lavoratori e ai soccorritori rimasti feriti, con la speranza che possano presto ristabilirsi completamente e formulo un ringraziamento profondo ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine e al personale sanitario per l’impegno e il coraggio dimostrati nelle operazioni di soccorso".

"È indispensabile che si faccia piena chiarezza su quanto accaduto, per accertare eventuali responsabilità e garantire che tragedie simili non si ripetano più. La sicurezza sul lavoro deve restare una priorità assoluta per le istituzioni, nel rispetto di tutti coloro che, con fatica e dedizione, contribuiscono ogni giorno al progresso della nostra Nazione", conclude.

