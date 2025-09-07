Roma, 7 set (Adnkronos) - "Desidero esprimere, a nome mio e di Fratelli d’Italia Lazio, le più sentite condoglianze al Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per la scomparsa della madre. Ci uniamo al suo lutto con partecipazione, esprimendo la nostra solidarietà ed il nostro rispetto in un momento così difficile". Lo dichiara Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d'Italia e coordinatore regionale di FdI Lazio.
Roma: Trancassini, 'condoglianze al sindaco Gualtieri'
7 settembre, 2025 • 15:05
