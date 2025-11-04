

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “La notizia della morte dell’operaio rimasto intrappolato per ore sotto le macerie del crollo della Torre dei Conti a Roma lascia un dolore profondo e una ferita che tocca tutta la comunità nazionale. Dopo un lungo e disperato tentativo di salvataggio, il suo cuore si è fermato in ospedale. A nome mio e di tutto il dipartimento Lavoro di Forza Italia, esprimo la più sincera vicinanza alla sua famiglia, ai colleghi e a chi gli ha voluto bene. Un ringraziamento sentito va ai Vigili del Fuoco, ai soccorritori e al personale sanitario che hanno lottato fino all’ultimo per strapparlo alla morte, dimostrando ancora una volta professionalità e umanità straordinarie. Ora è fondamentale che si faccia piena chiarezza sulle cause del crollo e che vengano accertate, con rigore, eventuali responsabilità. Ogni vita perduta sul lavoro è una sconfitta per tutti e un monito a non abbassare mai la guardia”. Così in una nota Chiara Tenerini, deputata e responsabile nazionale del dipartimento Lavoro di Forza Italia.

