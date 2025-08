Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Diversi cittadini mi hanno scritto per denunciare delle anomalie sulla gestione sanitaria dell'ospedale di Tor Vergata, dove sembra si stiano lasciando degli spazi vuoti nei reparti e ritardando gli esami a persone, anche in situazioni emergenziali, per poter accogliere possibili pellegrini venuti a Roma per il Giubileo dei giovani. A tal proposito depositerò una interrogazione parlamentare. Non è possibile che si definiscano pazienti di serie A e di serie B in base a categorie di appartenenza. Mi aspetto che vengano fornite rapide ed esaustive spiegazioni". Così in una nota Francesco Silvestri, deputato M5S.