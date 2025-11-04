

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “Siamo stati 11 ore con il fiato sospeso, quasi sospingendo lo straordinario lavoro dei vigili del fuoco per estrarre dalle macerie Octay Stroici, l’operaio sepolto dal crollo della Torre dei Conti a Roma. Abbiamo esultato quando finalmente è stato recuperato sotto i detriti. Purtroppo, però, non è bastato, perché non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate. Ai suoi cari e ai suoi colleghi desidero esprimere il mio cordoglio, mentre ai soccorritori voglio manifestare la più profonda gratitudine per l'eccezionale impegno profuso senza un solo momento di pausa, pur di salvargli la vita, dopo aver portato in salvo altri tre operai”. Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli.

