

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - “Prima di ogni considerazione sulle dinamiche e sulle responsabilità del crollo, oggi dobbiamo tutti concentrarci a recuperare l’operaio rimasto intrappolato. Aprire ora fronti polemici lo trovo di cattivo gusto, segno di un cinismo inappropriato. Ai vigili del fuoco va la mia più profonda gratitudine per un intervento destinato a salvare il lavoratore intrappolato e che ha rischiato di travolgere tutti”. Così il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia.

