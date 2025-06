Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Una manifestazione con una partecipazione straordinaria che nessuno può cancellare". Lo afferma Nicola Fratoianni, di Avs, in occasione del corteo del Pride di Roma. "Non puo cancellarla neanche -aggiunge- una destra piena di sepolcri imbiancati e di ipocriti che nella loro vita fanno quello che vogliono, ma vogliono spiegare ed imporre agli altri come devono vivere e amare".