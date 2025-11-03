

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - “Le parole della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, sono gravi, offensive e indegne. Non è tollerabile ascoltare offese e propaganda del genere in occasione di una tragedia come il crollo della Torre dei Conti per attaccare l’Italia e tentare di minare il nostro sostegno all'Ucraina. Si tratta di un intervento irresponsabile che offende il nostro Paese, di fronte ad una tragedia simile, con i soccorritori ancora impegnati sul posto per salvare un operaio coinvolto”. Così Piero De Luca, deputato del Pd e capogruppo in commissione politiche europee.

“Non possiamo restare indifferenti. Chiediamo alla premier Meloni e al ministro degli Esteri di far sentire la loro voce per esprimere, a nome del governo e dell’Italia intera, la più ferma condanna per queste dichiarazioni”, conclude.

