

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “L’ambasciata russa, convocata oggi alla Farnesina dopo le ignobili frasi della portavoce del Cremlino Zakharova sul crollo della Torre dei Conti, ha risposto con la solita macabra arroganza. D’altronde per il Cremlino le vite dei suoi concittadini non sono importanti, e infatti li sta mandando a morire al fronte nella folle invasione di Putin in Ucraina. Perché Putin e il suo governo sono e continuano a essere i principali nemici del popolo russo. Per noi invece ogni vita conta e la morte di Octay Stroici, dopo ore di tentativi per estrarlo dalle macerie, ci addolora. In tutto questo, il campione putiniano d’Italia, il vicepremier Salvini che fa il patriota con i deboli e il suddito con i forti come Putin, tace. Davvero è Zakharova il punto di riferimento della Lega e del secondo partito di maggioranza in Italia? Che squallore”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

