Palermo, 16 nov. (Adnkronos) - Lunedì, 18 novembre, sarà proclamato lutto cittadino a Lentini (Siracusa), città di origine di Agata Margaret Spada, la 22enne morto durante un intervento di rinoplastica a Roma. Lo ha annunciato il sindaco di Lentini Rosario Lo Faro che ha pubblicato sui social la ordinanza sindacale per la proclamazione del lutto cittadino nel giorno in cui saranno celebrati i funerali della ragazza. "La proclamazione del lutto cittadino- dice il sindaco - è il modo in cui l'amministrazione e l'intera città intendono manifestare solennemente e tangibilmente il proprio cordoglio per il tragico evento". La scelta per esprimere "il cordoglio di tutta la comunità lentinese e i sentimenti di partecipazione al dolore dei familiari per la prematura e tragica perdita". Intanto oggi la salma ha lasciato la Capitale per fare ritorno in Sicilia. La Procura capitolina ha aperto una inchiesta e iscritto nel registro degli indagati due medici, padre e figlio.