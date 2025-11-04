

Roma, 4 nov (Adnkronos) - "Ho appreso della tragica scomparsa di Octay Stroici, l'operaio rimasto vittima del crollo della Torre dei Conti a Roma. Rivolgo ai suoi familiari, ai colleghi e a quanti gli erano vicini, il cordoglio e la vicinanza mia personale e del Senato della Repubblica e ai soccorritori il sentito ringraziamento per la loro importante opera". Lo scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa.



