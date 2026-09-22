

Roma, 22 set. - (Adnkronos) - È stata inaugurata questa mattina la strada scolastica pedonalizzata davanti alla Scuola Primaria Alberto Cadlolo, in via della Rondinella. L'intervento, si legge in una nota, si inserisce nell'impegno del Primo Municipio per garantire ai bambini e alle bambine, all'uscita da scuola, maggiore sicurezza, aria più pulita e occasioni di socialità. Dopo la realizzazione delle strade scolastiche in via Agnesi, via Puglie e via Col di Lana, si aggiunge ora via della Rondinella. Ai primi di ottobre inizieranno i lavori per la strada scolastica di via Bixio.

"A via della Rondinella da tempo l'associazione dei genitori e la scuola Cadlolo, avevano richiesto questa misura. In questo caso la strada era già chiusa ma proprio di fronte all'entrata erano posizionati stalli per i motorini che creavano una situazione confusa e pericolosa. Gli stalli - ha spiegato l’assessore alla mobilità Adriano Labbucci - sono stati eliminati e riposizionati sul lungotevere a poche decine di metri dai precedenti. Come Municipio abbiamo individuato altre due scuole che fanno parte dell'elenco su cui stanno lavorando assessorato e dipartimento mobilità con Roma servizi Mobilità, si tratta di Via Guicciardini e via Madonna dell' Orto. Vogliamo consegnare alla fine della consiliatura luoghi pubblici più sicuri e più belli per i nostri figli e nipoti".

"'La scuola - ha commentato Lorenza Bonaccorsi, presidente del Primo Municipio - è la più efficace leva di integrazione' ha ricordato il presidente Mattarella. E l’integrazione passa anche dalle cose concrete: una strada più sicura, uno spazio senza auto restituito ai bambini, un luogo pensato prima di tutto per chi ogni giorno va a scuola. Questo è il nostro stile". All'inaugurazione, coincisa con il suono della campanella della Scuola Primaria Alberto Cadlolo, erano presenti l'assessore alla Mobilità del Primo Municipio Adriano Labbucci, l'assessora alla scuola di Roma Capitale Claudia Pratelli, l'assessore alla mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè, i rappresentanti della scuola, dell'associazione genitori e di 'Streets for Kids'. Per festeggiare con i bambini si è svolto il 'Color Day': i bambini hanno riempito la strada, da oggi libera da macchine e motorini, con disegni colorati realizzati con i gessetti. Durante l’evento ha suonato la 'Banda del Virgilietto'.

